Inutile... in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inutile... in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INANE

Significato/Curiosita : Inutile... in poesia

Sentita ormai inutile, giace nella fredda terra di un camposanto, non potrà più vedere la luce del sole, né godere dell'amore. la forma della poesia è quella...

Riconosce nel fascismo una chiara matrice e una volontà totalitaria, resa però inane dalla presenza di altri poteri (chiesa e monarchia), dal suo eccessivo gradualismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

