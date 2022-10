Insignito d una medaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insignito d una medaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECORATO

Significato/Curiosita : Insignito d una medaglia

Carabiniere italiano, maresciallo capo dell'arma dei carabinieri, insignito di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. scheda sul sito dei carabinieri...

Commestibilità del confetto decorato. confetto decorato a mano in pasta di zucchero confetto decorato a mano in pasta di zucchero confetto decorato a mano in pasta...

Altre definizioni con insignito; medaglia; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito di un onorificenza; La dignità fiorentina di cui fu insignito Dante; Sara, saltatrice in alto medaglia d oro a Mosca; Consegnare una medaglia o una spilla; Non c è medaglia che non l abbia; Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia ; Cerca nelle Definizioni