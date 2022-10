S infilano in apposite prese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S infilano in apposite prese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPINE

spine da escrescenze epidermiche in rosa spine in euphorbia milii spine da stipole in robinia (nel centro della foto) spine legnose in prunus spine legnose in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Vi si infilano le braccia; In quelle della camicia si infilano le braccia; Ci si infilano le mani; Si infilano negli occhielli per chiudere un abito; Allacciare con apposite cinghie per sollevare; Gira solo in apposite piste; Per giocarci si usano tre dita e apposite scarpe; Scorre su apposite guide; prese nte al fatto; Ha l incarico di organizzare la rapprese ntazione nei suoi aspetti pratici; Paul, massimo rapprese ntante del puntinismo; Rapprese nta la legge nel vecchio west