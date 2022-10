Infiammazione che può far perdere la voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infiammazione che può far perdere la voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LARINGITE

Significato/Curiosita : Infiammazione che puo far perdere la voce

laringite acuta – processo infiammatorio della laringe di breve durata e senza alterazioni morfologiche permanenti delle strutture laringee laringite... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con infiammazione; perdere; voce; Un infiammazione della gola; infiammazione dell occhio; L infiammazione che colpisce il trigemino; infiammazione della parete di una vena; Chi la canta troppo presto potrebbe ancora perdere ; Città della Turchia... che è meglio non perdere ; Si può perdere parlando; perdere i capelli sopra la fronte; La voce onomatopeica a cui il bambino risponde Chi è; voce di corvo; Lo è una voce ... da automa; voce dell enciclopedia; Cerca nelle Definizioni