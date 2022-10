Infezione mortale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infezione mortale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANCRENA

Significato/Curiosita : Infezione mortale

La gangrena, nel linguaggio comune detta cancrena, è un tipo di necrosi tissutale causata generalmente da carente apporto sanguigno della parte interessata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con infezione; mortale; Un infezione ; infezione che spesso colpisce le unghie dei piedi; Un centro d infezione ; infezione conosciuta come orecchioni; L unica non immortale tra le Gorgoni; Un mitico immortale come Ercole; Un immortale poema; Può essere... mortale ;