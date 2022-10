Dà un idea dell individuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà un idea dell individuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Da un idea dell individuo

Fatta per la prima volta da cicerone, del termine greco tµ: (composto di - privativo e tema di tµ, «tagliare»). individuo, quindi, vuol dire indivisibile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi test (disambigua). per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl. testi) si intende...