Hanno preso gli ordini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno preso gli ordini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRATI

Significato/Curiosita : Hanno preso gli ordini

Terzo e quarto libro alla descrizione dei tre ordini di origine greca (dorico, ionico, corinzio). tali ordini sono stati infatti sviluppati nell'architettura...

L'ordine dei frati predicatori (ordo fratrum praedicatorum) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i frati di questo ordine mendicante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

