Guarnizioni per tende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guarnizioni per tende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRANGE

Significato/Curiosita : Guarnizioni per tende

Di carne e/o pesce, spesso insaporito con salsa di soia o miso e con guarnizioni come maiale affettato ( chashu), alghe marine secche ( nori...

Significati, vedi frangia (disambigua). la frangia è un ornamento tessile posto sul bordo di capi d'abbigliamento o pezzi d'arredamento. le frange strutturali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con guarnizioni; tende; guarnizioni metalliche tipiche degli abiti punk; guarnizioni per cappelli; Impasto per guarnizioni a tenuta di vapore; Eleganti guarnizioni ; In cucina avvelena, in estetica distende ; Stende re e sviluppare una teoria; Disattende re le aspettative; Villaggi di tende ; Cerca nelle Definizioni