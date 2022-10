Grosso deposito di merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso deposito di merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STOCK

Significato/Curiosita : Grosso deposito di merci

di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di...

stock – quantità di merce in giacenza a magazzino stock – azienda italiana produttrice di liquori stock – in geologia, corpo intrusivo stock ittico – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

