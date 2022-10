Si grattugia in alternativa al parmigiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si grattugia in alternativa al parmigiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PECORINO

Significato/Curiosita : Si grattugia in alternativa al parmigiano

Ad entrare in crisi la tradizionale superiorità del pecorino sul parmigiano, un lento declino che per contro farà assurgere il parmigiano alle vette dei...

Disambiguazione – se stai cercando il vitigno, vedi pecorino (vitigno). il pecorino è un formaggio prodotto con latte di pecora, il quale si differenzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

