Girando, solleva l ancora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Girando, solleva l ancora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Significato/Curiosita : Girando, solleva l ancora

Quindi lavora sull'asse orizzontale, viene chiamata argano la macchina che "solleva" e lavora quindi sull'asse verticale. anche nella lingua inglese si differenziano...

Quindi lavora sull'asse orizzontale, viene chiamata argano la macchina che "solleva" e lavora quindi sull'asse verticale. anche nella lingua inglese si differenziano...

Altre definizioni con girando; solleva; ancora; Avanza girando ; Si stringe girando la; Allentare girando ; girando , solleva l ancora; Lo solleva un ingiustizia; Far rinvenire risolleva re; Un carrello per solleva re la merce; solleva rsi medianicamente; Non ancora usati; Chi la canta troppo presto potrebbe ancora perdere; ancora in principio; Così è la farina che contiene ancora crusca;