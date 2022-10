Un giorno che si festeggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno che si festeggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COMPLEANNO

Significato/Curiosita : Un giorno che si festeggia

Dipendente dalla data della pasqua. festeggia soprattutto l'inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge. pentecoste...

Volle celebrare degnamente il suo cinquantatreesimo compleanno. le pratiche dei moderni riti di compleanno (auguri, torta, candeline, regali e canzoni) si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con giorno; festeggia; Quello della Sera è ogni giorno in edicola; Il giorno dell anno bisestile; Matilde che fondò e diresse Il giorno ; Relativo alla parte del giorno più buia; Al suo addio, il futuro marito festeggia ; Si sparano per festeggia re: fuochi d __; Si urla al festeggia to... sbucando all improvviso; Ci soffia su il festeggia to;