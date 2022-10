Getta fuori i bossoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Getta fuori i bossoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EIETTORE

Significato/Curiosita : Getta fuori i bossoli

Protezione sul petto per parare i bossoli che venivano espulsi dall'arma con una certa potenza: questo è falso, poiché i bossoli venivano espulsi lateralmente...

Uguale fluido motore e fluido mosso, salvo che nel caso particolare di eiettore/miscelatore, in cui i fluidi sono diversi proprio per ottenere una miscelazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con getta; fuori; bossoli; Si getta ... per costruire; Valigetta per chi viaggia; Progetta zione grafica di caratteri di stampa; Si getta in acqua per ormeggiarsi; fuori dalla legge o dalle norme; Passeggiatore fuori città; Si può udire da fuori : donne, è arrivato l __; Rotazione di un auto fuori controllo; Espelle i bossoli da un arma da fuoco; Toglie i bossoli dalla canna; L espulsore dei bossoli ; Espellere i bossoli sparati; Cerca nelle Definizioni