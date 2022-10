Il genere di piante dell anice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere di piante dell anice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PIMPINELLA

L'anice comune (pimpinella anisum l.), detta anche anice verde, è una pianta erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle apiaceae o umbelliferae...

L'anice comune (pimpinella anisum l.), detta anche anice verde, è una pianta erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle apiaceae o umbelliferae...

