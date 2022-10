Il Fondo che tutela l arte e l ambiente italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Fondo che tutela l arte e l ambiente italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAI

il fai - fondo per l'ambiente italiano ets (ente del terzo settore) è una fondazione italiana senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati...

fai della paganella – comune della provincia di trento (italia) fédération aéronautique internationale – federazione aeronautica internazionale federazione...

