È in fondo alla colonna vertebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in fondo alla colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OSSO SACRO

Significato/Curiosita : E in fondo alla colonna vertebrale

Si verifica nella colonna vertebrale di cui bisogna conoscere la classificazione e la rispettiva funzione. la colonna vertebrale è una struttura costituita...

L'osso sacro è un osso impari e asimmetrico, appartenente alla colonna vertebrale. il nome italiano discende direttamente dalla locuzione latina os sacrum... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

