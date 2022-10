I foglietti giapponesi ripiegati ad arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I foglietti giapponesi ripiegati ad arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGAMI

Significato/Curiosita : I foglietti giapponesi ripiegati ad arte

l'alga nori per sushi viene venduta secca, in confezioni da 10 foglietti ripiegati di forma quadrata, di 18 centimetri per lato. una nori di buona qualità...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi origami (disambigua). con il termine origami si intende l'arte di piegare la carta ( ori-gami,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con foglietti; giapponesi; ripiegati; arte; foglietti colorati per brevi appunti; I foglietti giapponesi che vengono artisticamente ripiegati; Ha foglietti perforati; Blocco di foglietti ; Le moto giapponesi con i tre diapason; I tipici cartoon giapponesi ; Polpette di riso giapponesi ; Esseri mitologici giapponesi ; I foglietti giapponesi che vengono artisticamente ripiegati ; I foglietti giapponesi artisticamente ripiegati ; Usa l incudine e il marte llo; Il suo record è apparte nuto a Francesco Moser; Rosalino Cellamare in arte ; Articolo per sarte ; Cerca nelle Definizioni