Il fischio del microfono vicino a un altoparlante - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : EFFETTO LARSEN

Significato/Curiosita : Il fischio del microfono vicino a un altoparlante

Sì che il microfono capti il segnale emesso dall'altoparlante e che, a seconda delle condizioni dell'ambiente (distanza altoparlante-microfono, risonanze...

Aiuto effetto larsen (info file) l'effetto larsen, detto anche feedback acustico o più prosaicamente ritorno, è il tipico fischio stridente che si sviluppa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

