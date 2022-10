Le fiamme delle varie Armi sul bavero dei militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fiamme delle varie Armi sul bavero dei militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOSTRINE

Significato/Curiosita : Le fiamme delle varie armi sul bavero dei militari

Dell'esercito che indossava la giubba con bavero chiuso, gli arditi avevano in dotazione una giubba a bavero aperto presa in prestito dai bersaglieri ciclisti...

Denominazione di specchietti, asole, mostre e mostrine. nelle forze armate austriache l'uso delle mostrine, dette paroli, risale al settecento, quando distinguevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

