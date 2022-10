L etnia dei Cechi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L etnia dei Cechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L etnia dei cechi

State anche germanizzazioni di vocaboli slavi (croati, sloveni, polacchi, cechi, slovacchi e via discorrendo), veneto, friulani ed ungheresi. gli austriaci...

slava – uno dei nomi della varietà di patata bianca carnica glory - non c'è tempo per gli onesti (slava) – film del 2016 diretto da kristina grozeva e...