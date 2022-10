Un Elio fra i registi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Elio fra i registi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PETRI

Significato/Curiosita : Un elio fra i registi

Settanta, lavorando anche con alcuni fra i più prestigiosi registi italiani di quegli anni, fra i quali federico fellini, elio petri, pier paolo pasolini, pupi...

Elio petri, pseudonimo di eraclio petri (roma, 29 gennaio 1929 – roma, 10 novembre 1982), è stato un regista, sceneggiatore e critico cinematografico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

