Si dividono quel che uno lascia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dividono quel che uno lascia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EREDI

Significato/Curiosita : Si dividono quel che uno lascia

Luglio 2012 monti lascia l'incarico di ministro dell'economia e delle finanze, che viene assunto da vittorio grilli, che sino a quel momento aveva ricoperto...

Che non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario. quando gli eredi sono più di uno, essi rispondono dei debiti del defunto in proporzione alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

