Si differenziano per le lingue e i costumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si differenziano per le lingue e i costumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAESI

Significato/Curiosita : Si differenziano per le lingue e i costumi

Implicasse per i sudditi isolani alcun cambiamento in fatto di lingua e costumi: i sardi seguitarono a usare il sardo e le lingue iberiche e persino i simboli...

Cercando altri significati, vedi paesi bassi (disambigua). coordinate: 52°19'n 5°33'e / 52.316667°n 5.55°e52.316667; 5.55 i paesi bassi (in lingua nederlandese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con differenziano; lingue; costumi; Si differenziano per lingue e costumi; Vengono dal sole e si differenziano in A e B e C; differenziano il filo dal filtro; differenziano i cani; Alfabeto usato in molte lingue slave; Il gruppo di lingue unito all ugro; lingue tta del fagotto; Una Bianca giornalista lo è di Enrico Berlingue r; Rilassatezza dei costumi ; I costumi ... dei nudisti; Si differenziano per lingue e costumi ; Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri; Cerca nelle Definizioni