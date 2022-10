Diede il nome alla cometa che appare ogni 76 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede il nome alla cometa che appare ogni 76 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HALLEY

Significato/Curiosita : Diede il nome alla cometa che appare ogni 76 anni

cometa oggi denominata dagli astronomi 1618 ii, preceduta da altre due comete, meno visibili - del gesuita, matematico e architetto orazio grassi che...

La cometa di halley, il cui nome ufficiale è 1p/halley, è la più famosa e brillante delle comete periodiche provenienti dal disco diffuso, le quali passano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con diede; nome; alla; cometa; appare; ogni; anni; Il Vespucci che diede il nome a un continente; diede il nome all unità di misura della resistenza elettrica; diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone; Il paese che diede i natali a Pio X; Dà nome all isola di Parigi con Notre-Dame; Un altro nome del melone; Il nome della Basinger; Il nome di Magritte; Siedono alla cloche; È in fondo alla colonna vertebrale; C è chi li preferisce alla pasta; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della Primavera di Praga; Rendono completa la cometa ; Li guidò una cometa ; L Edmond astronomo inglese di una nota cometa ; Seguì la cometa con Melchiorre e Baldassarre; Strappare una pianta dalla terra; Un appare cchio come l aereo; Ragionamento appare ntemente contraddittorio; Lussuoso per appare nza e struttura; Si cambiano dopo ogni portata; In ogni tempo; In generale, ogni animale con due piedi; Vulnerabili e privi d ogni protezione; Il Martin che negli anni 50 cantava That s amore; Studia il tempo che faceva milioni di anni fa; Era in voga negli anni Venti: __ Déco; The... storico quotidiano britanni co tra i più venduti in tutto il mondo; Cerca nelle Definizioni