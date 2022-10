Si dice d un evento storico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice d un evento storico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PIETRA MILIARE

Significato/Curiosita : Si dice d un evento storico

Personaggio storico, è la tesi storiografica condivisa da molti studiosi. essa si contrappone all'ipotesi del mito di gesù, che nega la sua esistenza storica, tesi...

Misura) miliario aureo strade romane pietra angolare altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su pietra miliare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con dice; evento; storico; Si esprime dice ndo Uhm; Un appendice difensiva; Si dice di un mandarino privo di semi; Si fa, ma non si dice ; Così è anche detta la testimonial di un evento ; evento all inizio; Anticipare un evento ; Lo è una visione che preannuncia un evento futuro; The... storico quotidiano britannico tra i più venduti in tutto il mondo; Uno storico milanese vissuto tra XII e XIII secolo; Nicolai Frederik Severin, storico e letterato danese; Lo storico delle religioni Eliade; Cerca nelle Definizioni