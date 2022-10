Danneggiato nell efficienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danneggiato nell efficienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MENOMATO

Significato/Curiosita : Danneggiato nell efficienza

L'ottimo paretiano o efficienza paretiana è un concetto introdotto dallo studioso italiano vilfredo pareto, applicato in economia, teoria dei giochi, ingegneria...

Nel suo castello, tenuto in vita dal graal; il più giovane, anch'egli menomato, riesce invece a incontrare gli ospiti e andare a pesca. nelle sezioni...

