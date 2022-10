Curarsi con l aerosol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curarsi con l aerosol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INALARE

Significato/Curiosita : Curarsi con l aerosol

Costa dei campi flegrei, infatti, in campania, vi era l'abitudine di curarsi con i vapori bollenti delle sorgenti. tali vapori venivano convogliati in...

È stata anche costretta a fumare più sigarette contemporaneamente e ad inalare diluente nitro. in un incidente, miyano ha ripetutamente bruciato le gambe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con curarsi; aerosol; Procurarsi una ferita superficiale; Procurarsi una ferita; La si segue per curarsi ; Non curarsi delle opinioni altrui; Introdotto facendo l aerosol ; Inalati con l aerosol ; Introdotti per aerosol ; Somministrato con l aerosol ; Cerca nelle Definizioni