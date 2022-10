Creò preziose Uova per gli zar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creò preziose Uova per gli zar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FABERGE

Significato/Curiosita : Creo preziose uova per gli zar

Primo uovo con gallina) è il primo delle uova imperiali fabergé, un uovo di pasqua gioiello che il penultimo zar di russia, alessandro iii donò a sua moglie...

Uova fabergé sono delle opere di gioielleria realizzate come uova di pasqua e ideate presso la corte dello zar di tutte le russie da peter carl fabergé, della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

