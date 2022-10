Vi si costruiscono barche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si costruiscono barche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTIERE

Significato/Curiosita : Vi si costruiscono barche

Tipi di cantiere, ed i più noti sono: il cantiere edilizio il cantiere impiantistico il cantiere navale il cantiere aeronautico il cantiere stradale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con costruiscono; barche; Chirurghi che riparano e ricostruiscono ; costruiscono nidi dal sofisticato microclima; Si costruiscono con parole; costruiscono in scala ridotta; Una barche tta utile in caso di naufragio; Canapi delle barche a vela; In certe barche è a passo variabile; Dà nome a un andatura delle barche a vela;