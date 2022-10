Così è ognuno in casa propria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è ognuno in casa propria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PADRONE

Significato/Curiosita : Cosi e ognuno in casa propria

Potenze angeliche, la cui funzione è quella di esercitare un'autorità delegata ognuno nella propria sfera». "valar", in quenya, significa "potenze del mondo"...

Altri significati, vedi skipper (disambigua). il padrone marittimo, noto anche semplicemente come padrone (in inglese skipper), è la persona che ha il comando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

