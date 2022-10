Contrazione naturale e alterna del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrazione naturale e alterna del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SISTOLE

Significato/Curiosita : Contrazione naturale e alterna del cuore

La "sistole caliciale" identifica la fase di contrazione dei calici renali per spremere le piramidi e aiutare il deflusso di urina. nella sistole atriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con contrazione; naturale; alterna; cuore; Dolore muscolare per contrazione involontaria; contrazione spasmodica dei muscoli del volto; contrazione della pupilla; contrazione dolorosa nell area addominale; Fertilizzante naturale prodotto da animali; Fibra naturale della carta; Se è naturale non è in scala; Inclinazione naturale ; Si grattugia in alterna tiva al parmigiano; alterna tiva al pigiama: camicia __; Forte dubbio di scelta tra due alterna tive; Un alterna tiva al papillon; cuore di noce; Misurare la frequenza dei battiti del cuore ; Cultore senza cuore ; Lo Stato nel cuore di Roma;