Città sull Arno - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PISA

Significato/Curiosita : Citta sull arno

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arno (disambigua). l'arno è il secondo maggior fiume dell'italia peninsulare dopo il tevere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pisa (disambigua). pisa (ascolta[·info], afi: /'pisa/ o /'piza/) è una città di 89 647 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Si vedono sorvolando la città ; città presso Frosinone con uno stupendo Duomo romanico; Divide i tifosi di molte grandi città ; Importante città dellAustralia Meridionale; Anti __: vigila sull a concorrenza; L aureola sull a testa dei Santi; Cittadina sull Arno; Un capoluogo sull a Dora Baltea; Cittadina sull arno ; arno in centro; La fine... di Carno t; Pianta dal fusto carno so;