C è chi li preferisce alla pasta - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : RISOTTI

Significato/Curiosita : C e chi li preferisce alla pasta

Di pasta sono più limitate. sebbene si producano delle torte vegetariane nelle quali la pasta è ammassata con olii vegetali, in genere si preferisce usare...

Tante varianti per cucinarlo, su cedigros.com. ^ storia del risotto, su risotti.it. ^ risotto, su simplechinesefood.com. ^ alessia vicari, pasta risottata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

