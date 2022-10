Il centro culturale dell antico Egitto distrutto in un incendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro culturale dell antico Egitto distrutto in un incendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 23 lettere : BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA

Significato/Curiosita : Il centro culturale dell antico egitto distrutto in un incendio

Biblioteca - andata distrutta in un incendio durante l'antichità - ospita dal 2002 la bibliotheca alexandrina. la città è sede dell'antico patriarcato di alessandria...

Sulla biblioteca di alessandria wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla biblioteca di alessandria alessàndria d'égitto, bibliotèca di-, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con centro; culturale; dell; antico; egitto; distrutto; incendio; centro yemenita; Tintoria in centro ; centro di Verdun; centro di Accoglienza Straordinaria; Una forma di arretratezza culturale ; Quello culturale non viaggia; Articolo culturale di fondo, di taglio critico; Attività culturale o di svago tipica di agosto; L automa d argilla dell e leggende ebraiche; Comprende i Monti dell Uccellina; Le cantine dell e navi; Ridotta a brandell i; Il Pollione antico letterato; antico luogotenente del principe nei Paesi Bassi; antico matematico e fisico greco di Alessandria; Un tipo di antico pavimento a mosaico; Quella di Saqqara è in egitto ; Quella di Gaza confina con Israele ed egitto ; La regina d egitto che amò Antonio; Erano sacri in egitto ; Centro del Friuli semidistrutto dal terremoto del 1976; distrutto dalle fiamme; Il pianeta dei Saiyan che fu distrutto da Freezer; Teatro veneziano distrutto da un incendio; Lo è l incendio voluto; Dare inizio... come ad un incendio ; Scampò all incendio di Troia; Fornisce acqua in caso di incendio ; Cerca nelle Definizioni