Lo è il cemento con il ferro - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ARMATO

Significato/Curiosita : Lo e il cemento con il ferro

Vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione, in particolare leganti idraulici, che miscelati con acqua...

armato – termine descrittivo in araldica arturo armato – politico italiano baldassare armato – sindacalista e politico italiano flavio armato, noto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

