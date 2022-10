Cedevole in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cedevole in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EV

Significato/Curiosita : Cedevole in mezzo

Treno sulla fondazione stradale in maniera tale da evitare i cedimenti strutturali e di garantire una base non cedevole al binario, grazie alle brecce...

Atteso ev – effort values ("valori di sforzo"), statistica nascosta dei videogiochi pokémon. ev – codice vettore iata di atlantic southeast airlines ev – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con cedevole; mezzo; La cedevole zza di certi metalli; Poco... cedevole ; cedevole ... in mezzo; La cedevole zza dell'oro; Comune è mezzo gaudio; Cantieri nel mezzo ; In mezzo alla scarpata; mezzo di comunicazione; Cerca nelle Definizioni