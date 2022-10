Carla , moglie di Sarkozy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carla , moglie di Sarkozy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRUNI

Significato/Curiosita : Carla , moglie di sarkozy

carla bruni, all'anagrafe carla gilberta bruni tedeschi, anche conosciuta come carla bruni-sarkozy in seguito al matrimonio con nicolas sarkozy, (torino...

Carla bruni, all'anagrafe carla gilberta bruni tedeschi, anche conosciuta come carla bruni-sarkozy in seguito al matrimonio con nicolas sarkozy, (torino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con carla; moglie; sarkozy; Bisogna giustificarla ; La carla attrice del gruppo comico Broncoviz; carla , étoile milanese di fama mondiale; Per districarla bisogna trovare il bandolo; Il nome della moglie di Fred Flintstone; moglie non ufficiale; La moglie di Elvis Presley; Fa coppia con la moglie ; Gli succedette sarkozy ; _ sarkozy , ex presidente; La Bruni moglie di sarkozy ; Fu Presidente fra Mitterrand e sarkozy ; Cerca nelle Definizioni