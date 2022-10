Capire al volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capire al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTUIRE

Significato/Curiosita : Capire al volo

Superiori. è dotato di una spiccata sensibilità che gli permette di capire al volo le persone. verrà incriminato per la morte di bosca, spacciatore con...

Nandor di lórien, mithrellas. in alcuni scritti più tardi, tolkien fa intuire che in realtà la mescolanza tra le due razze fosse stata non comune ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con capire; volo; capire grazie al sesto senso; Se ne deve capire anche il sottinteso; Facile da capire ; Si uniscono per capire ; Il gancio da tavolo in cui infilare una tracolla; Un simbolo del volo ; Adatte per il volo ; Corpo volo ntari della Libertà; Cerca nelle Definizioni