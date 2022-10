Se cade a pennello vuol dire che sta perfettamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se cade a pennello vuol dire che sta perfettamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABITO

Significato/Curiosita : Se cade a pennello vuol dire che sta perfettamente

Sempre a riprendersi, anche dopo una batosta che ad altri sarebbe fatale. settimo cielo (essere al) oppure toccare il cielo con un dito. vuol dire "essere...

abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento abito – termine della filosofia per "modo di essere", "comportamento", "disposizione" abito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

