Un brindisi... a metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un brindisi... a metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un brindisi... a meta

Altri significati, vedi brindisi (disambigua). brindisi (ascolta[·info] afi: /'brindisi/, brinnisi in dialetto brindisino) è un comune italiano di 82 808...

cin cin (cheers) è una sitcom statunitense andata in onda dal 30 settembre 1982 al 20 maggio 1993 per un totale di 11 stagioni televisive e 270 episodi...