Bartali e Coppi lo vinsero entrambi due volte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bartali e Coppi lo vinsero entrambi due volte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOUR

Significato/Curiosita : Bartali e coppi lo vinsero entrambi due volte

Vinto per due volte da gino bartali, quindi per due volte da giovanni valetti e infine, nel 1940, da un appena ventenne e misconosciuto fausto coppi, tutt'ora...

Disambiguazione – "tour" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tour (disambigua). per tournée (dal francese tourner, girare) o tour (dall'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

