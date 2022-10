Bacche rosse per marmellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacche rosse per marmellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIBES

Significato/Curiosita : Bacche rosse per marmellate

Creato nel 1973 dall'etnobotanico nordamericano bradley dobos. queste bacche rosse crescono spontaneamente nelle valli himalayane, nella mongolia, nel tibet...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ribes (disambigua). ribes (l., 1753) è l'unico genere appartenente alla famiglia delle grossulariaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

