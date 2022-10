Asta di legno per rilievi topografici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asta di legno per rilievi topografici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALINA

La palina (in veneziano: palina) è il palo da ormeggio usato nella laguna di venezia. a differenza della bricola, è costituito da un singolo palo isolato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con asta; legno; rilievi; topografici; C è chi li preferisce alla pasta ; Le vocali in asta ; Contiene la casta gna; Sono grosse casta gne; Villetta di montagna in legno o pietra fra; Colpire con un asta di legno ; Materiale che imita il legno ; Cassa di legno ; rilievi geografici; I rilievi di certi velluti; I terreni privi di rilievi ; Zone senza rilievi ; Strumento impiegato per rilievi topografici ; Un tipo di ripresa per studi topografici ; Strumenti topografici ;