Le associazioni onlus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le associazioni onlus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NON PROFIT

Significato/Curiosita : Le associazioni onlus

L'acronimo onlus, nell'ordinamento italiano, è un particolare tipo di qualifica che un'organizzazione può assumere. esse sono associazioni, enti o cooperative...

Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con associazioni; onlus; L otto che si destina ad associazioni benefiche; Le associazioni senza scopo di lucro; associazioni simili alle ONLUS; associazioni come le ONLUS; Lavorano in molte onlus ; Associazioni simili alle onlus ; Associazioni come le onlus ; Una onlus per l’ambiente; Cerca nelle Definizioni