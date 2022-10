L arte dei... parolai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte dei... parolai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RETORICA

In base all'ambito specifico, un certo tipo di letteratura, di musica, di arte e di cultura in generale. nel mondo dello spettacolo il significato traslato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi retorica (disambigua). la retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

