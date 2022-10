L arma chiamata pistola elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arma chiamata pistola elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASER

Significato/Curiosita : L arma chiamata pistola elettrica

Rifle, "fucile elettrico di thomas a. swift"), chiamato anche pistola elettrica o storditore elettrico, è un dispositivo classificato come arma non letale...

Il taser (acronimo dell'inglese thomas a. swift's electric rifle, "fucile elettrico di thomas a. swift"), chiamato anche pistola elettrica o storditore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

