Aringa... senz aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aringa... senz aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NG

Significato/Curiosita : Aringa... senz aria

Sercambi e il trecentonovelle di franco sacchetti. quest'ultima opera è senz'altro un efficace veicolo per ricostruire le consuetudini di vita della popolazione...

ng – codice vettore iata di lauda air ng – codice fips 10-4 del niger ng – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua ndonga ng – codice iso 3166-1...

