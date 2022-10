Si approvano in parlamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si approvano in parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEGGI

Significato/Curiosita : Si approvano in parlamento

Generale del parlamento europeo. il parlamento, come le altre istituzioni europee, era molto diverso dalla sua forma attuale quando si riunì per la prima...

Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con approvano; parlamento; Il parlamento medievale; Il parlamento della Germania ted; Simone __: fu presidente del parlamento Europeo; Siedono in parlamento ; Cerca nelle Definizioni