Animale marino a forma di ombrello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale marino a forma di ombrello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEDUSA

Animale marino a forma di ombrello

Alla caratteristica chioma appiattita a forma di ombrello. in condizioni di estrema aridità si sviluppa in forma di arbusto alto 1-1,5 m mentre in condizioni...

medusa era l'unica a non essere immortale; nella maggioranza delle versioni viene decapitata da perseo. nelle rappresentazioni più antiche, medusa e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

