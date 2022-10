Aiuta a far carriera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a far carriera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPOGGIO

Lo aiuta a far carriera in un modo non troppo convenzionale. ha una relazione anche con vincenzo. angelica altieri: attrice di grido che fermatasi a como...

appoggio – sporgenza o incavo della parete utilizzata da uno scalatore per appoggiarvi mani o piedi appoggio – azione militare di artiglieria per proteggere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

